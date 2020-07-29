Оренбург, , 16:13 — REGNUM В Оренбурге 29 июля состоялось очередное судебное заседание по делу экс-главы города Евгения Арапова. В суде бывшему градоначальнику предложили признать вину в совершении преступления по статье 173.1 УК РФ («Незаконное создание юридического лица»). Однако Арапов отказался это делать, сообщают СМИ.

В случае признания вины дело закрыли бы по истечению срока давности. Однако экс-мэр настаивает на своей невиновности. Он и ранее заявлял о том, что не имеет никакого отношения к созданию компании «Гост», сообщает orenburg.media.

Как пояснил адвокат бывшего главы Оренбурга Игорь Рева, изначально следователи обвиняли Арапова в незаконной предпринимательской деятельности. Затем статью переквалифицировали. Речь идет о компании «Гост», которую организовала в 2014 году знакомая бывшего главы, которую следствие считает доверенным лицом экс-градоначальника. Срок давности по незаконной регистрации юрлица истек, но если Евгений Арапов выйдет с ходатайством о прекращении рассмотрения этого эпизода, это будет означать признание вины, с чем он не согласен, информирует «Эхо Москвы в Оренбурге».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-мэра задержали в августе 2018 года. Его обвинили в коррупции. Осенью 2019 года материалы дела передали в суд. Евгения Арапова обвиняют в создание юридического лица через подставное лицо и крупном взяточничестве.

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