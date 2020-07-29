Токио, , 16:11 — REGNUM Известная компания-разработчик видеоигр Konami займётся производством игровых компьютеров. Об этом 29 июля сообщает издание Kotaku.

Новый бренд будет называться Arespear, его слоган — «Продвинутая революция в киберспорте». Дата поступления компьютеров в продажу пока не сообщается.

Напомним, Konami — это японская компания, разработавшая множество популярный игровых серий. Среди них: Castlevania, Metal Gear, Silent Hill и др.

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