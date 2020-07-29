Алапаевск, Свердловская область, , 16:16 — REGNUM Жительнице Алапаевска (Свердловская область) дали шесть лет колонии общего режима с последующим ограничением свободы на два года за убийство бывшего мужа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по региону.

В октябре 2017 года двое сообщников преступницы нанесли её бывшему мужу удары бруском и трубой, сама она нанесла мужчине ножевые ранения. Тело после выбросили в болото.

В качестве смягчающего обстоятельства был признал тот факт, что на иждивении женщины имеются несовершеннолетние дети, а убитый неоднократно совершал противоправные действия.

Сообщникам убийцы дали по восемь лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год. Каждый из преступников обязан выплатить по 200 тысяч рублей матери убитого в качестве компенсации морального вреда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинской области отправили в колонию женщину, убившую своего мужа.

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