Лондон, , 16:06 — REGNUM Состоялся релиз хоррор-игры Maid of Sker. Об этом 29 июля сообщает портал Dark Side of Gaming.

В Maid of Sker игрокам предстоит выживать в отеле, заполненном ужасными чудовищами. Сообщается, что сюжет проекта основан на британском фольклоре.

Игра уже доступна на PC, PS4 и Xbox One. Релиз на Nintendo Switch ожидается в третьем квартале 2020 года.

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