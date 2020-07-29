Майкоп, , 16:11 — REGNUM Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Адыгее по состоянию на 10:00 29 июля достигло 2714. За предыдущие сутки в республике инфекция выявлена у 35 человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального минздрава.

Наибольшее количество фактов заражения коронавирусом в Адыгее отмечено в городе Майкопе (851) и Тахтамукайском районе (523). Самая стабильная эпидемиологическая ситуация в республике в Шовгеновском и Гиагинском районах, в которых с начала пандемии выявили 75 и 70 носителей инфекции соответственно.

Выздоровел в Адыгее к настоящему времени 2081 пациент с COVID-19 (+11 за сутки), или более 76,6% от общего числа лиц с подтвержденным диагнозом. Умерли в республике 20 человек, заразившиеся коронавирусом, — два последних случая летального исхода были зафиксированы 24 июля.