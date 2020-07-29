Минск, , 16:03 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 152 и достигло 67 518. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба белорусского минздрава.

«Зарегистрированы 67 518 человек с положительным тестом (на коронавирусную инфекцию)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме этого, указывается, что за этот же период в республике от COVID-19 скончались пять пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 548.

Также сообщается, что в настоящее время в стране 61 442 человека вылечились от нового заболевания и что всего в Белоруссии было проведено 1 278 583 теста на SARS-CoV-2.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Иран от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 196 пациентов.