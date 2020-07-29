Москва, , 15:58 — REGNUM В России кабинеты специалистов в медицинских учреждениях оборудуют бактерицидными облучателями. Приказ Минздрава РФ опубликован на портале правовой информации, передает «Медвестник».

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В соответствии с приказом очистители воздуха или устройства для обеззараживания и дезинфекции воздуха в каждом медицинском кабинете должно находится не менее одной штуки бактерицидного облучателя.

Изменения, внесенные Минздравом вступают в силу с 9 августа 2020 года. Эксперты предполагают, что рынке возникнет дефицит таких приборов. При этом отмечается, что во время пандемии их было выпущено избыточное количество.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов России начал действовать первый этап отмены мер, введённых ранее из-за пандемии коронавируса.

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