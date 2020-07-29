Ташкент, , 15:57 — REGNUM Японское правительство выделило $600 тыс. на оборудование и материалы для борьбы с саранчой в Узбекистане, сообщили в пресс-службе посольства Японии в Ташкенте.

Отмечается, что ситуация с распространением вредителей в странах Туркестана ухудшается из-за повышения средней температуры в регионе. Япония планирует создать систему трансграничного сотрудничества по борьбе с саранчой в шести странах.

Узбекистан получит пестициды, опрыскиватели, транспортные средства, оборудование для сбора информации о местонахождении саранчи. В 2025 года в регионе планируется создать систему мониторинга, которая охватит площадь в пять раз больше, чем в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня саранчой было заселено более 300 тыс. га сельскохозяйственных земель в Узбекистане. От вредителей планируют обработать 568 тыс. га.

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