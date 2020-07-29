Ханой, , 15:56 — REGNUM В крупных городах Вьетнама зарегистрированы четыре новых случая заражения новым типом коронавируса. Как отмечено 29 июля в коммюнике Национального координационного комитета по профилактике и контролю за распространением COVID-19, два из них выявлены в Хошимине.

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Также среди инфицированных — житель Ханоя и студент из центральной вьетнамской провинции Даклак. Уточняется, что все они недавно посещали приморский город Дананг.

Как сообщало ИА REGNUM, после новой вспышки коронавируса, который, как выяснилось, более агрессивен, чем SARS-CoV-2, с 28 июля был полностью изолирован вьетнамский город Дананг с численностью населения более 1,2 млн человек. С городом приостановлено авиационное, автотранспортное, железнодорожное и водное сообщение.

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По данным вьетнамского правительства, за последние сутки, 28 июля, в Дананге было выявлено восемь новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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