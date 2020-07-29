Варшава, , 15:53 — REGNUM Релиз ролевой игры Artificer: Science of Magic перенесли на сентябрь 2020 года. Об этом 29 июля сообщает «Игромания».

Изначально игра должна была выйти в июле 2020 года. Однако разработчики решили взять несколько дополнительных месяцев, чтобы «убедиться в качестве продукта».

Напомним, Artificer: Science of Magic — это ролевое приключение от польской студии Psilocybe Games. По сюжету игрок попадает на таинственную планету, обитатели которой могут пользоваться магией.

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