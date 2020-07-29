Рим, , 15:52 — REGNUM Инициатива о продлении режима чрезвычайной ситуации в Италии до 15 октября поддержана большинством в Палате депутатов — нижней палате парламента страны. Заседание транслировалось 29 июля на официальном Youtube-канале законодательного органа.

За предложение премьер-министра страны Джузеппе Конте проголосовали 286 парламентариев, против высказался 221, пятеро воздержались. Конте перед голосованием призвал отбросить идеологические разногласия и предпринять закономерный в условиях пандемии шаг.

Конте заявил также, что 38 распоряжений правительства, помогающие бороться с эпидемией, утратят силу без продления режима ЧС. Кроме того, продление режима не означает возвращение строго карантина, который вводился весной. Против продления режима ЧС выступали лидер партии «Лига» и бывший вице-премьер Маттео Сальвини и глава партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Ранее идею Конте поддержали 157 членов Сената — верхней палаты парламента, против проголосовали 125 человек.

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