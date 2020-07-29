Скопье, , 16:18 — REGNUM Число угроз, поступающих македонским журналистам, выросло в три раза. Только за первые шесть месяцев 2020 года было зафиксировано 12 случаев угроз в отношении журналистов, в это число входят и физические нападения — в первые полгода 2019 года было зафиксировано 4 случая угроз. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

По последним данным, ассоциации журналистов требуют уголовного преследования для подобных случаев.

Представители независимого профсоюза журналистов совместно с сотрудниками Ассоциации журналистов Северной Македонии уже несколько лет пытаются добиться внесения в Уголовный кодекс страны изменений, согласно которым нападения на журналистов должны наказываться также строго, как нападения на государственных чиновников.

Правительство Зорана Заева несколько раз выступало в поддержку данного требования, однако конкретные меры приняты не были.

Согласно докладу организации «Репортеры без границ», в 2019 году Македония была на 92 месте в рейтинге свободы СМИ, в 2018 году — на 109.

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