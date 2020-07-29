Москва, , 15:46 — REGNUM Установка автомобильных замков, предотвращающих вождение машины в нетрезвом виде, должна происходить непосредственно перед продажей транспортного средства в салоне. Такое мнение высказал председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков.

«Мы давно добиваемся, чтобы идея с использованием «алкозамков» наконец-то стала реальным законопроектом, причем установка устройства должна все-таки происходить на заводе, перед продажей. Для начала мы предлагаем установить их на автомобилях каршеринга», — сказал Цветков.

По его словам, несмотря на все усилия, ГИБДД, особенно после массовых сокращений, не справляется с проблемой пьянства за рулем: «Многие ездят в состоянии опьянения совершенно безнаказанно. Стражам порядка следует помочь в решении данной проблемы, и решать ее комплексно, подключить к этому российских ученых и инженеров, которые смогут разработать максимально надежное и эффективное устройство».

Также Цветков напомнил, что «алкозамки» — это «всё-таки средство профилактики, а не панацея, народные умельцы найдут способы, как их обманывать»: «Они направлены только на предупреждение правонарушения».

Специалист уверен, что человек, сознательно решивший вести машину в состоянии опьянения и тем самым подвергая опасности жизни людей, должен нести ответственность за это по всей строгости закона, «и основными борцами с пьянством за рулём всегда будут только автоинспекторы».