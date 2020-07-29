Оренбург, , 15:44 — REGNUM Злоумышленники 29 июля взломали аккаунт «ВКонтакте Уполномоченного по правам ребенка в Оренбургской области Анжелики Линьковой. Мошенники, используя неправомерный доступ к личной странице омбудсмена, распространили информацию о сборе денег якобы на лечение ребенка, сообщила детский омбудсмен корреспондент ИА REGNUM.

По словам Анжелики Линьковой, страница ранее использовалась как служебная, до работы Уполномоченным по правам ребенка, и была удалена. Однако мошенники, возможно имели скрины страницы и попытались восстановить аккаунт.

Фейковый аккаунт оперативно заблокировали. В полицию подано заявление с просьбой провести проверку по факту взлома страницы в соцсети.

Напомним, Анжелика Линькова назначена детским омбудсменом в середине мая 2020 года до этого она работала старшим помощников руководителя СУ СКР по Оренбургской области.

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