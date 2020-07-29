Астрахань, , 15:45 — REGNUM В министерстве образования и науки Астраханской области опровергли слухи об обнулении результатов ЕГЭ в регионе. Появившаяся информация оказалась фейком, передаёт ИА REGNUM.

«Со вчерашнего дня в мессенджерах передаётся информация о том, что якобы в нескольких регионах России, в том числе и в Астраханской области, аннулируются результаты ЕГЭ. Астраханское министерство образования и науки сообщает, что данная информация является фейковой», — уточнили в ведомстве.

По имеющимся данным, в Астраханской области в период проведения ЕГЭ серьёзных нарушений не зафиксировано.