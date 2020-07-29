Москва, , 15:42 — REGNUM В России наблюдается тенденция постоянного увеличения доли ВИЧ-инфицированных подростков, что не может не вызыватьтревогу. Об этом главный внештатный детский специалист Минздрава по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Евгений Воронин.

Анализ Alenakopytova

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По его словам, несколько лет назад число подростков с ВИЧ-инфекцией составляло 30%, сегодня уже 50%. В ближайшие три-четыре года эта цифра может дойти до 70% детей с ВИЧ-инфекцией.

Также выглядит неблагоприятно ситуация со смертностью среди ВИЧ-инфицированных подростков. Так, по данным UNAIDS, с 2005 по 2015 год смертность от СПИД снизилась в среднем на 25% во всех возрастных группах, среди подростков она наоборот выросла на 50%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 30 апреля 2020 года, в России зарегистрировано 1 млн 452 тыс. 942 взрослых граждан с ВИЧ-инфекцией и 11 тыс. 494 детей.

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