Уфа, , 15:43 — REGNUM Проверку по факту поставки некачественной мясной продукции в лечебные учреждения начала прокуратура Башкирии. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

По сообщению пресс-службы ведомства, в медучреждения республики было поставлено мясо, которые было заражено бактериями.

Отмечается, что сотрудники надзорного ведомства дадут оценку соблюдения лечебными учреждениями и поставщиками мясной продукции требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о контрактной системе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в июле текущего года специалисты Россельхознадзора Башкирии получили результаты исследований проб говядины, которые были взяты в соцучреждениях региона. Во всех отобранных пробах была выявлена Listeria monocytogenes.

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