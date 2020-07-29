Саратов, , 16:07 — REGNUM В Саратовских мечетях не станут проводить массовый намаз в честь праздника Курбан-байрам. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил муфтий региона Мукаддас-хазрат Бибарсов.

Намаз Дарья Антонова © ИА REGNUM

Пандемия внесла свои коррективы в праздничные мероприятия, которые в этом году отменили из-за угрозы массового заражения коронавирусом. По словам муфтия, намазы даже в советские годы не отменяли. В ходе переговоров с региональными властями планировалось использовать в качестве площадки для молитвы территорию бывшего аэропорта с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Но от этой затеи пришлось отказаться, так как в регионе продлены ограничения по коронавирусу. Праздничная проповедь состоится в ограниченном режиме. Начиная с пятницы, 31 июля, в течение трех дней граждане, имеющие определенный достаток, смогут приносить в жертву животных.

ИА REGNUM ранее сообщало, глава Татарии Рустам Минниханов попросил организаторов мероприятий, связанных с празднованием Курбан-байрама, соблюдать необходимые меры безопасности, а пожилым людям рекомендовал отказаться от встреч по этому поводу.

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