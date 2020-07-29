Полтава, Украина, , 15:37 — REGNUM Бывший участник гражданской войны в Донбассе Роман Скрипник, подозреваемый в угоне авто и захвате заложника, может быть мёртв. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко 29 июля в эфире телеканала 112.ua.

«Одна из версий — что этот человек, возможно, уже и неживой, потому что по данным полиции и по свидетельствам полицейских, которых он брал в заложники, он был под действием, как казалось, сильных наркотических средств, метамфетаминов», — рассказал он.

По словам Геращенко, наркотическую зависимость подозреваемого подтвердили и люди, которые его знают.

«Мы думаем, что он мог завершить жизнь самоубийством», — добавил чиновник.

Геращенко отметил, что полиция продолжает поиски Скрипника.

Напомним, мужчину подозревают в захвате начальника уголовного розыска Полтавы. После того, как подозреваемый и заложник покинули город, Скрипник отпустил полицейского, а сам скрылся.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Национальной полиции Полтавской области заявили, что почти неделю не могут найти беглеца, поскольку он имеет навыки выживания в экстремальных условиях.

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