Полтава, Украина, 29 июля 2020, 15:37 — REGNUM Бывший участник гражданской войны в Донбассе Роман Скрипник, подозреваемый в угоне авто и захвате заложника, может быть мёртв. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко 29 июля в эфире телеканала 112.ua.
По словам Геращенко, наркотическую зависимость подозреваемого подтвердили и люди, которые его знают.
Геращенко отметил, что полиция продолжает поиски Скрипника.
Напомним, мужчину подозревают в захвате начальника уголовного розыска Полтавы. После того, как подозреваемый и заложник покинули город, Скрипник отпустил полицейского, а сам скрылся.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Национальной полиции Полтавской области заявили, что почти неделю не могут найти беглеца, поскольку он имеет навыки выживания в экстремальных условиях.
Читайте ранее в этом сюжете: Подозреваемый в захвате заложника в Полтаве имеет навыки выживания — МВД