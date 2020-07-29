Черкесск, , 15:31 — REGNUM В налоговой службе Карачаево-Черкесии выявили 27 сотрудников, скрывших свои доходы за 2019 год. Данный факт установила прокуратура республики в ходе проверки соблюдения антикоррупционного законодательства, сообщили 29 июля в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, ряд должностных лиц управления ФНС России по КЧР при предоставлении деклараций за предыдущий год указали недостоверные сведения о полученных доходах и счетах в банках, а также об имеющихся у них объектах недвижимости. По данному факту в адрес руководства налоговой службы было внесено представление.

«Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, приняты меры к устранению нарушений закона, в отношении 27 виновных должностных лиц назначены проверки», — говорится в сообщении надзорного ведомства.