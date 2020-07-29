Париж, , 15:35 — REGNUM Второй месяц подряд самым популярным автомобилем на европейском рынке становится хэтчбек Renault Clio. Об этом сообщает издание JATO Dynamics.

В июне на авторынке Европы было продано 37 119 Renault Clio — на 3% больше, чем год назад. На второй строчке разместился Volkswagen Golf с результатом 24 474 проданных машин. Продажи этой модели в прошлом месяце упали на 35%.

Третье место у еще одной модели Renault — Captur, чьи продажи упали на 21%, до 22 287 единиц.

Четвертое и пятое места в этом рейтинге заняли соответственно Dacia Sandero (20 699 ед.; — 10%) и Toyota Yaris (19 532 шт.; — 1%).

Также в рейтинг самых популярных в Европе в июне авто вошли: Peugeot 208 (19 194 шт.; — 8%), Ford Focus (18 113 шт.; — 10%), Dacia Duster (17 400 шт.; — 20%), Peugeot 2008 (17 092 шт.; +10%) и Opel/Vauxhall Corsa (17 073 шт.; — 18%).

Напомним, за период с января по июнь 2020 года самым популярным по продажам автомобиль европейской марки на авторынке РФ стал Volkswagen Polo.

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