Москва, , 15:31 — REGNUM Коронавирус не размножается в пресной и солёной воде, а в кипящей погибает мгновенно. Об этом заявила 29 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации с участием президента РФ.

Она рассказала, что исследования жизнеспособности вируса в разной воде проводились в Научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Они актуальны перед курортным сезоном.

Ни в морской воде, ни в пресной воде вирус не размножается, хотя может сохраняться. Около 800 исследований, однако, показали, что таких рисков пока нет, добавила Попова. Кипячение, подтвердили учёные, убивает коронавирус мгновенно.

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