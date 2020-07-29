Атланта, США, , 15:28 — REGNUM В городе Мак-Доно, находящемся в американском штате Джорджия, снесли ещё один памятник деятелям Конфедеративных штатов США. Об этом 29 июля сообщает местный телеканал WSB-TV.

Уточняется, что памятник солдатам Конфедерации был снесен местными властями утром 29 июля и он находился на площади города Мак-Доно свыше ста лет.

Кроме этого, сообщается, что ранее петицию за снос монумента армии южан в городе подписали свыше 14 тысяч человек, а позднее данное решение было утверждено комиссией округа Генри.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 24 июля стало известно, что памятник первооткрывателю Америки, мореплавателю Христофору Колумбу в Чикаго, из-за которого ранее произошли протесты, убран из парка города по решению муниципальных властей.