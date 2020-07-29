Симферополь, , 15:25 — REGNUM Французские специалисты по археологии намерены приехать в Республику Крым эксперты для проведения археологических исследований, относящиеся к периоду Крымской войны. Об этом сообщили в пресс-службе главы Крыма по итогам встречи Сергея Аксёнова с президентом Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьером Малиновски 27 июля.

Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». Франц Рубо Анна Рыжкова © ИА REGNUM

На встрече обсуждался вопрос перезахоронения останков французских солдат, погибших во время Крымской войны, а также проекты Фонда, которые реализуются или планируются на территории Крыма. Сергей Аксёнов назвал это работу полезной, в том числе и в части налаживания отношений между Россией и Францией.

Глава Крыма заверил собеседника, что власти республики готовы оказать полное административное содействие в реализации проектов Фонда развития русско-французских исторических инициатив в Крыму, и отметил необходимость максимально скоординировать работу в данном направлении.

Пьер Малиновски поблагодарил Сергея Аксёнова за поддержку. Он отметил, что из-за пандемии коронавируса сроки реализации проектов Фонда были перенесены, однако не отменены. Малиновски сообщил, что Крым приедут французские эксперты для проведения археологических исследований, относящиеся к периоду Крымской войны.

Отметим, что работа французских археологов в Крыму планировалась на июнь 2020 года.