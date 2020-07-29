Село Карагай, Пермский край, , 15:44 — REGNUM В интернете опубликовано видео, как девочка-подросток взяла венок, возложенный к памятнику павшим в годы Великой Отечественной войны, и накрылась им ради развлечения. По данным СМИ, инцидент произошел в селе Карагай Пермского края.

Одна девушка надевает венок на голову, затем ложится и накрывается венком, словно одеялом. «Можно фото выложить в Instagram», — говорит она, скидывает венок ногами и возвращает на место — к мемориалу. Вторая девушка снимает безнравственный поступок на видео и комментирует, используя ненормативную лексику.

Ролик вызвал возмущение общественности и широкий резонанс. «Потерянное поколение, не уважающее свою историю и поганящее имена героев», — оставил запись один из комментаторов.

В пресс-службе главного управления МВД по Пермскому краю сообщили, что полиция проводит проверку по факту размещенной в социальных сетях информации.