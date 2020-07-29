Сунжа, Ингушетия, , 15:13 — REGNUM К убийству сотрудника Росгвардии в Ингушетии могут быть причастны члены банды Аслана Бютукаева. Такую версию рассматривают силовики в качестве одной из возможных.

«Не исключается версия о причастности к убийству росгвардейца членов бандгруппы террориста Бютукаева, которого ищут в лесном массиве», — приводит слова своего источника «Интерфакс».

По данным информагентства, одна из последних в Ингушетии банд под руководством члена ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может укрываться в лесном массиве Сунженского района на границе с Чечней.

Как ранее сообщалось, при проведении оперативно-разыскных мероприятий в ходе расследования уголовного дела об убийстве сотрудника Росгвардии в лесном массиве был обнаружен блиндаж, рядом с которым была установлена растяжка.

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Напомним, 28 июля в селении Яндаре Сунженского района был обнаружен труп сотрудника вневедомственной охраны. Как сообщало ИА REGNUM, его расстреляли неизвестные, похитив табельное оружие и скрывшись с места преступления.