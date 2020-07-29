Москва, , 15:14 — REGNUM При сохранении спроса чартерные программы в Турцию могут быть сохранены до ноября 2020 года. Об этом 29 июля заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Самолет Павел Латышов © ИА Красная Весна

«Туроператоры заявляют, что чартерные программы, которые запущены с 10 августа на основные курорты Турции, реализуются в довольно существенном объеме — от ежедневных рейсов до нескольких рейсов в день», — сказала Ломидзе.

Глава АТОР добавила, что совокупный объём данных программ очень большой. Поэтому, если спрос будет сохраняться и дальше, чартерные программы могут продлить вплоть до ноября 2020 года.

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