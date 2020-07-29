Рамалла , , 15:14 — REGNUM Свыше 500 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом было выявлено на территории Палестины за минувшие 24 часа. Об этом 29 июля сообщила на брифинге министр здравоохранения страны Май эль-Кела.

«(За сутки) выявлено 520 новых случаев заражения коронавирусом выявлены на палестинских территориях», — заявила она.

Также глава палестинского минздрава уточнила, что в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 14 456.

Кроме этого эль-Кела рассказала, что за это же время в Палестине от COVID-19 скончалась одна пациентка и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 82.

При этом она указала, что в настоящее время 17 пациентов в стране находятся в отделениях интенсивной терапии, трое из которых подключены к аппаратам ИВЛ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в США было выявлено свыше 61,6 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.