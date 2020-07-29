Москва, , 15:11 — REGNUM В России отмечено существенное снижение количества заразившихся новым типом коронавируса. Как заявила сегодня, 29 июля, на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в России с участием президента РФ Владимира Путина глава Роспотребнадзора Анна Попова, этот показатель по сравнению с маем сейчас растёт в десять раз медленнее.

Читайте также: Прирост выявленных случаев COVID-19 в России снижается вторую неделю подряд

«Эпидпроцесс по новой коронавирусной инфекции сегодня характеризуется четкой тенденцией к снижению ежедневных темпов прироста: с 7% на 10 мая, когда мы начали включать режим послабления и выхода из режима ограничений, до 0,7% на сегодняшний день», — сообщила Попова.

Также по теме: Летальность в России от COVID-19 остаётся низкой — Голикова

Как сообщало ИА REGNUM, в России за сутки 23 июля число выявленных случаев заражения коронавирусом возросло на 5811, до 800 849. Таким образом, суточный прирост в абсолютном выражении оказался минимальным с 23 апреля, в относительном выражении он составил 0,7%.

Читайте ранее в этом сюжете: В РФ суточный прирост случаев COVID-19 сократился до минимума с 23 апреля

Читайте развитие сюжета: Границы ЕС для граждан РФ откроются не раньше осени