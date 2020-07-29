Ярославль, 29 июля 2020, 15:05 — REGNUM Председатель духовного управления мусульман Ярославской области Арсланбек Акаев призвал верующих остаться дома в праздник Курбан-байрам. Об этом сообщает портал правительства Ярославской области.
Речь о праздновании шла во время встречи в правительстве области. Несмотря на снятие ряда ограничений, в Ярославской области сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий. Празднование Курбан-байрама начнется 31 июля.
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