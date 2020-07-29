Москва, , 15:07 — REGNUM В случае туристической поездки в Турцию гражданам следует не экономить и оформить расширенную медицинскую страховку. Об этом 29 июля заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Связано это с тем, что в случае положительного теста на коронавирус граждан поместят в Турции в обсервацию, но не за счёт государства, а за их деньги или деньги страховой компании. При этом деньги за путёвку возвращены не будут. Сложнее будет ситуация, если турист заболеет уже во время отдыха и коронавирус выявят у него во время пребывания в гостинице. В этом случае, весь отель, вероятнее всего, закрывать не станут, отметила глава АТОР.

«Вероятность того, что весь отель будет закрыт, небольшая. Плюс в турецкие отели обязаны создать некое крыло, которое удалено от туристов, где будут размещаться люди с симптомами или больные, сделано всё, чтобы весь отель не закрывался», — сказала Ломидзе.

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