Вашингтон, , 15:02 — REGNUM За минувшие сутки в США было выявлено свыше 61,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 июля сообщает университет Джона Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 61 660 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого общее число выявленных случаев стало составлять 4 352 434.

Также сообщается, что за это же время в США 1204 пациента скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 149 260.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1 355 363 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории Японии было выявлен 1051 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом.