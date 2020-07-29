Москва, , 14:56 — REGNUM Показатель летальных исходов у пациентов с коронавирусной инфекцией в России заметно ниже, чем в некоторых других странах. Об этом сегодня, 29 июля, на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ с участием президента России Владимира Путина заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

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Она уточнила, что он составляет менее 2,5%.

Голикова добавила, что в последнее время в среднем за сутки число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России увеличивается на 0,7%.

«Ситуация в стране с распространением новой коронавирусной инфекции постепенно улучшается. Суточный прирост уже на протяжении ряда дней составляет 0,7%», — сказала вице-премьер.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата на 1 июня, летальность от коронавирусной инфекции в России составляла 2,3%. При этом за пять месяцев 2020 года показатель смертности в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не увеличился.

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