Москва, , 14:55 — REGNUM Массовые мероприятия в Москве в ближайший месяц разрешать не планируют. Об этом 29 июля заявил мэр Сергей Собянин.

Руководитель рабочей группы Госсовета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции проводит совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ.

«Мы, скорее всего, не будем открывать разрешение на массовые мероприятия, по крайней мере в ближайший месяц», — цитирует слова мэра агентство «Москва».

Как сообщало ИА REGNUM, большинство работ по благоустройству в Москве пришлось перенести на 2021 год, рассказал Собянин.

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