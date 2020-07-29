Жуковский район, Калужская область, , 15:19 — REGNUM В Калужской области прокуратура пресекла деятельность незаконного детского лагеря на базе отдыха ООО «Изумруд», работавшего в окрестностях деревни Грибовка Жуковского района. Дети возвращены родителям. Об этом 29 июля рассказала корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

По её словам, в ходе проверки лагеря сотрудником прокуратуры совместно с инспектором по делам несовершеннолетних, главным специалистом территориального отдела управления регионального Роспотребнадзора и работника отдела образования администрации Жуковского района было установлено, что с 17 июля в лагере отдыха незаконно находились 128 детей и 21 взрослый.

«Разрешение оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Калужской области у организации, открывшей детский лагерь отдыха отсутствовало. Виновные в нарушении наказаны в дисциплинарном порядке», — подчеркнула Искрина Лепёхина.

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