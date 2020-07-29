Москва, , 14:54 — REGNUM Кремль абсолютно прав в решении не комментировать очередную информационную «утку» из ведущих СМИ США. К сожалению, выстроенная модель информационных бомбардировок России не прекращает свою работу, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари»Андрей Лобода, комментируя сообщение СМИ об обвинении США в отношении России в дезинформации о коронавирусе.

«Все, что мы видим сегодня, говорит об абсолютно новой реальности — любую страну мира Вашингтон может обвинить в чем угодно, ввести санкции вне правового поля и одновременно решать свои наболевшие внутренние проблемы.

России уже давно пора не просто подумать, но и внедрять передовые информационные инструменты по охвату целевых аудиторий в разных странах мира.

Существует много цифровых и пиар-практик для ведения честных и прозрачных коммуникаций с любыми аудиториями.

Формирование общественного мнения только с политической повесткой за последние пять лет стало важнейшей составляющей информационной индустрии. Сегодня я оцениваю эту отрасль в масштабе рынка США в диапазоне $4−5 млрд.

Чем выше бюджет, тем быстрее мы увидим заказной почерк обвинений от заокеанских друзей и партнёров, серьезные противоречия во внешней политике США с другими странами мира.

России пора уже самой «прокачивать» каналы коммуникаций на весь мир, эффективно быстро реагировать на информационные выпады, тщательно работать с аудиториями и контентом. Обойтись заявлениями МИД или ТАСС уже не получится», — высказала своё мнение эксперт.

Как передавало ИА REGNUM, Associated Press сообщила, что Россия распространяет фейковую информацию о коронавирусе в интренете, чтобы дестабилизировать ситуацию в США перед выборами президента.

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