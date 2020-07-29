Москва, , 14:56 — REGNUM Отдых внутри России дешевле, чем в Турции. Об этом 29 июля заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Балаклава. Крым Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Данное обстоятельство даёт преимущество российским курортам. Также выбор в пользу отдыха внутри России стимулируют и меры правительственной поддержки в виде компенсации части затрат граждан на эти цели.

«В ценовом сегменте отдых в России обходится процентов на 20 дешевле, чем в Турции. Этот фактор очень существенный для наших туристов. Поэтому со всех точек зрения открытие Турции является положительным фактором», — сказала Ломидзе.

Читайте ранее в этом сюжете: Отдых в Турции подорожал по сравнению с 2019 годом