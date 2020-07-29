Токио, , 14:49 — REGNUM За истекшие сутки на территории Японии был выявлен 1051 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом и это первый раз за время пандемии, когда данное число превышает тысячу. Об этом 29 июля сообщает телеканал NHK.

Также указывается, что в стране идет резкий рост числа выявляемых случаев SARS-CoV-2, связанный с тем, что в стране началось интенсивное тестирование на коронавирус.

Кроме этого, сообщается, что в настоящее время общее число выявленных заразившихся коронавирусной инфекцией в стране превысило 34 тысячи человек при 1016 летальных исходах от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных на территории Румынии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1182 и стало составлять 48235.