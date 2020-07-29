Москва, , 14:50 — REGNUM Прививку от гриппа перед началом пандемии коронавируса сделали почти 74 млн жителей России. Об этом заявила 29 июля вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в России с участием президента Владимира Путина.

«К моменту начала эпидемии новой коронавирусной инфекции в стране было привито от гриппа почти 74 млн человек», — сказала Голикова.

Она отметила, что это почти половина населения страны, при этом было привито более 18 млн детей. С учётом текущей ситуации, добавила вице-премьер, в этом году прививками нужно охватить не менее 60% населения.

Российское правительство намерено организовать в регионах скрининг на 17 респираторных вирусов, в том числе на вирусы гриппа А и В и SARS-CoV-2.

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