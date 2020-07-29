Екатеринбург, , 15:04 — REGNUM В Екатеринбурге в последние дни освободилось около 600 коек для больных COVID-19. Об этом заявил мэр Александр Высокинский.

Градоначальник рассказал в эфире «Студии-41», что если неделями ранее можно было говорить лишь о 50−70 свободных койках, то после привлечения дополнительных сил и открытия новых отделений в медучреждениях количество таких коек увеличилось до 600.

«Ресурсов у нас хватает», — считает градоначальник.

Кроме того, в обсерваторах в районе города имеется около 400 мест, добавил Высокинский.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области продлили «режим повышенной готовности» по коронавирусу по 3 августа 2020 года.

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