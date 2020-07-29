Москва, , 14:43 — REGNUM Открытие границ не снизило спрос на отдых внутри России. Об этом 29 июля заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Небольшое перераспределение спроса в сторону Турции фиксируется, однако целом спрос на отдых на российских курортах не падает.

«Замедления продаж на российские курорты мы пока не видим. Те, кто оплатили туры, не отказываются от них. Есть небольшое перераспределение спроса. Те, кто колебались, выбирали Геленджик или Анапу, сейчас определились, что они берут Турцию. Но снижения спроса на российские курорты мы не видим. Спрос на Турцию обеспечивают те туристы, которые ждали открытия границ», — сказала Ломидзе.

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