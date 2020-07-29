Екатеринбург, , 14:41 — REGNUM В Красноуральске Свердловской области СКР ведёт проверку по факту избиения школьницы подростками. Об этом сообщает региональное управление данного ведомства.

Обстоятельства инцидента выясняет следственный отдел по городу Кушве. Предстоит дать произошедшему объективную оценку и принять меры для недопущения подобного в дальнейшем.

Как сообщало ИА REGNUM, 13-летнюю девочку избили 24 июля. Поводом стало оскорбление в соцсетях.

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