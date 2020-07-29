Москва, , 14:39 — REGNUM Хакеры атаковали страницы Европейского банка реконструкции и развития в Twitter. Об этом 29 июля сообщили в кредитном учреждении.

«ЕБРР подтверждает, что его страницы в Twitter @EBRD и EBRDgreen сегодня находились под контролем хакеров на протяжении четырех часов», — сообщили в банке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее были взломаны аккаунты многих известных американских деятелей культуры, политики и бизнеса в социальной сети Twitter.

В результате этой атаки в распоряжении хакеров оказались аккаунты бывшего президента США Барака Обамы, бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, бизнесмена Илона Маска и десятки других.

Читайте также: Взлом аккаунтов Twitter могли организовать 1000 сотрудников компании — СМИ