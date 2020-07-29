Москва, , 14:31 — REGNUM Число бронирований туристических поездок в Турцию уже сейчас исчисляется десятками тысяч человек. Об этом 29 июля заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Туристы в отеле в Турции Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Объём бронирований радует. Ситуация меняется каждый час. День ото дня количество желающих поехать на курортные в Турцию увеличивается. Сейчас это десятки тысяч человек. Хотя аэропортов вылета из России немного», — сказала Ломидзе.

Также глава АТОР отметила, что основной объем бронирования приходится на период после 10 августа.

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