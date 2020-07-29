Москва, , 14:34 — REGNUM Правительство США в прошлом столетии сфальсифицировало высадку своих астронавтов на Луну, так считают 49% российских граждан. Таковы итоги опроса, опубликованные 29 июля Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Никакой высадки людей на Луну не было. В 1969 году правительство США фальсифицировало документальные материалы экспедиции на Луну», — такой вариант ответа выбрали 49% респондентов.

В 2018 году такого мнения придерживались 57% опрошенных. Считает высадку людей на Луну достоверным событием 31% (+7% к 2018 году), ещё 20% затруднились ответить.

Кроме того, 94% опрошенных уверены в шарообразности Земли, всего 2% считают планету плоской.

48% полагают, что внеземных цивилизаций не существует, либо их представители не посещают Землю. Ещё 13% уверены, что власти скрывают от населения факты прибытия инопланетян, а 23% считают, что инопланетяне просто тщательно скрываются от людей.

Опрос проводился 6 июля, в нём приняли участие 1600 российских граждан старше 18 лет.