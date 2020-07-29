Ставрополь, , 14:22 — REGNUM Переобучение по национальному проекту «Демография» на Ставрополье с начала 2020 года начали почти 630 женщин с маленькими детьми. По этому показателю годовой план нацпроекта в крае уже перевыполнен на 7%, сообщили ИА REGNUM 29 июля в управлении по информполитике правительства региона.

К различным видам переобучения и повышения квалификации с начала года приступили 628 женщин, имеющие детей дошкольного возраста. Переобучение осуществляется по 31 профессии, востребованной на рынке труда Ставрополья. Среди них бухгалтер, воспитатель, повар, кондитер, визажист-стилист, косметолог и другие. Определиться с направлением обучения помогают специалисты учреждений занятости.

Отмечается, что обучение в рамках нацпроекта организуется бесплатно. Кроме того, для женщин, не состоящих в трудовых отношениях, предусмотрена стипендия в размере минимального размера оплаты труда.