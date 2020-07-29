Рига, , 14:14 — REGNUM За прошедшие сутки на территории Латвии было выявлено четыре новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 29 июля сообщается на сайте Центра контроля и профилактики заболеваний страны.

«За сутки сделано 1886 тестов на COVID-19, среди которых были выявлены четыре новых случая», — говорится в сообщении

Таким образом, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 1224.

Также сообщается, что за это же время в Латвии не было зафиксировано ни одного скончавшегося от COVID-19 пациента и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 31.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 1 тыс. человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных на территории Филиппин подтвержденных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки возросло на 1874 и превысило 85 тысяч.