Москва, , 14:06 — REGNUM Стратегия потребления российских граждан на фоне снижения доходов и курса рубля стала очень расчетливой и бережливой. Это отражается и в среднем чеке набора первоклассника, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя траты родителей на подготовку к школе.

«По моим наблюдениям, родители уже с июля делают покупки школьных товаров, отдавая предпочтение высококачественным школьным принадлежностям и другим зачастую импортным товарам.

Неудивительно, что при калькуляции среднего чека и сравнении его с 2019 годом рублевые расходы подросли по многим категориям товаров для детей школьного возраста.

Но нужно помнить, что только за семь неполных месяцев рубль потерял почти 18%, это значит, что импортным товарам суждено подорожание.

В обязательный набор для первоклашек теперь многие родители включают планшет или компьютер для непродвинутых пользователей. Ведь вероятность вынужденного дистанционного обучения школьников сохраняется.

Дополнительный бюджет на цифровизацию процесса обучения в каждой семье может колебаться в среднем от 20 до 50 тыс. рублей. Эти расходы не запланированы ранее и, на мой взгляд, многодетные семьи вправе рассчитывать на помощь от государства.

Важно отметить, что российские производители школьной одежды порадовали в этом году отличным ассортиментом и очень высоким качеством, модным и современным дизайном, использованием натуральных тканей.

Цены на школьные формы, по моим наблюдениям не выросли, наоборот, многие известные розничные сети сегодня распродают этот товар со скидками до 50%», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, траты на набор первоклассника к 1 сентября выросли на 55% по сравнению с июлем 2019 года, средний чек вырос до 712 рублей.

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