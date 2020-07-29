Новосибирск, , 14:10 — REGNUM Переболевшие коронавирусной инфекцией в лёгкой форме приобретают иммунитет к этому вирусу лишь на несколько месяцев. Об этом заявил 29 июля заведующий лабораторией государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ильназ Иматдинов в интервью телеканалу «Россия-24».

Вирусолог не согласился с точкой зрения, согласно которой коллективный иммунитет у населения успеет появиться до того, как вакцина станет широко доступна. По его словам, исследования показали, что титр антител у легко перенёсших болезнь сохраняется несколько месяцев.

В связи с этим пока нельзя сказать, как отразится на переболевших вторая волна эпидемии. Не исключено, что они могут заболеть повторно.

Как сообщало ИА REGNUM, центр «Вектор» разрабатывает вакцину от коронавируса на основе пептидов, это вторая вакцина в России. Её производство ожидается в конце 2020-го или начале 2021 года.

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