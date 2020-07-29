Манила, , 14:02 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Филиппин подтвержденных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки возросло на 1874 и превысило 85 тысяч. Об этом 29 июля сообщает минздрав страны.

По данным министерства, на сегодняшний день общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет 85 486.

Кроме этого, сообщается, что за это же время на Филиппинах зафиксировали 16 скончавшихся от COVID-19 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов теперь достигло 1962.

При этом уточняется, что на данный момент в стране от нового заболевания вылечились 26 966 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории Литвы за прошедшие сутки было выявлено 16 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.